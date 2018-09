Vaiolo delle scimmie, primo caso in Gran Bretagna: è un ufficiale di 50 anni

di Giuliano Pani

#Monkeypox, diagnosed in #UK for first time, which is usually found in central and west #Africa, is similar to #smallpox, and can be deadly.

This rare and deadly #disease could cause headaches and back pain, as well as crusty pustules all over the body.

https://t.co/z2MgkHkexX — Dr Ijlal Haider (@oldhallpersian) 9 settembre 2018

Scatta in Gran Bretgna l'allarme. Nel Paese si registra, infatti, il primo caso ufficiale di contagio. Adesso più di 50 persone potrebbero essere a rischio per questa malattia proveniente dall'. Una malattia altamente infettiva che richiede isolamento e quarantena per tutte le persone venute a contatto con il malato.LEGGI ANCHE ----> Cosa è il vaiolo delle scimmie LEGGI ANCHE ----> Vaiolo delle scimmie, la notizia sui giornali inglesi LEGGI ANCHE ----> Emergenza Ebola in Aftrica L'allarme è scattato dopo che un ufficiale della Marina nigeriana, che si trovava in Inghilterra per prendere parte a un esercizio di addestramento del Ministero della Difesa (MoD) presso una base della Royal Navy in Cornovaglia, è stato trovato positivo al virus. Come riporta il Telegraph l'uomo ha viaggiato su un volo per Londra dove erano presenti 50 persone. L'ufficiale ha iniziato a manifestare i primi sintomi una volta arrivato alla base militare britannica. Il vaiolo delle scimmie è un virus simile al vaiolo ma non altrettanto letale, i casi di mortalità variano dall'1 al 10%, ma in alcuni casi può anche uccidere. Il ministero della salute sta procedendo con i dovuti controlli di tutte le persone venute a contatto con il malato.Il virus si manifesta con febbre, mal di testa, dolori muscolari, mal di schiena, linfonodi ingrossati, brividi e stanchezza, poi compaiono bolle sul viso e sul resto del corpo: «Non si diffonde facilmente tra le persone - hanno assicurato i medici - e il rischio di trasmissione al grande pubblico è molto basso. Stiamo utilizzando severe procedure di isolamento in ospedale per proteggere il nostro personale e i pazienti».