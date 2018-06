Usa, tragedia al parco acquatico: bimba di 12 anni muore mentre cerca di salvare la madre nelle acque di un fiume

di Federica Macagnone

Sono bastati pochi secondi per trasformare in tragedia quella che doveva essere una domenica di puro divertimento per alcune decine di persone che avevano organizzato una grande riunione familiare al parco acquatico Magnolia Garden Park di Houston. Tra giochi, risate e tuffi nelle acque del fiume San Jacinto, l'imprudenza degli adulti è costata la vita a una ragazzina di 12 anni, affogata nel tentativo di salvare la madre in difficoltà.



A quel fiume, privo di sorveglianza, costellato da buche profonde che creano turbolenze e mosso da correnti infide, bisogna accostarsi con molta cautela, come hanno più volte sottolineato le autorità invitando i visitatori alla massima prudenza. Quella prudenza che in molti, domenica pomeriggio, hanno dimenticato, avventurandosi comunque in acqua e bagnandosi fino alla vita, sottovalutando il pericolo.



Quando una donna è scivolata in una buca e ha cominciato ad annaspare, la figlia 12enne (di cui non è stato diffuso il nome) non ci ha pensato due volte e, insieme a una coetanea, si è lanciata verso di lei per riportarla a galla. Era il suo momento, il momento di dimostrare che non era più una bambina, che era cresciuta: sarebbe stata lei, ora, a prendersi cura della mamma. Avanzava a grandi bracciate con il piglio di un'adulta quando una buca profonda l'ha tradita, risucchiandola sott'acqua e annegando il suo presente e il suo futuro.



nvano i parenti hanno tentato di afferrarla: sono riusciti a salvare la madre e l'altra dodicenne, che ora è ricoverata in ospedale, ma della piccola nessuna traccia. E solo dopo due ore i soccorritori sono riusciti a trovare il cadavere sul fondale. Sarebbe bastato non prendere alla leggera gli avvertimenti sui pericoli del fiume per riportare quella ragazzina a casa viva e vegeta: tutta la sua famiglia vivrà per sempre la data del 3 giugno come un incubo, senza potersi perdonare.

Marted├Č 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:33



© RIPRODUZIONE RISERVATA