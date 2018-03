Usa, sparatoria in un centro commerciale: un morto

Sparatoria in un centro commerciale in California, a Thousand Oaks, a 64 chilometri da Los Angeles. Il bilancio è di un morto. L'uomo che ha aperto il fuoco è stato ferito e trasportato in ospedale. La polizia è sul posto. «Si è trattato di un incidente limitato, non c'è alcuna minaccia per il pubblico» afferma il sergente Eric Buschow, portavoce dello sceriffo della contea di Ventura.

Domenica 18 Marzo 2018



