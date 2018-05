Usa, si slaccia la cintura per scattarsi un selfie: l'amico perde il controllo dell'auto e lei muore a 16 anni

di Federica Macagnone

Quella sera Kailee era allegra e solare come sempre, si era divertita tanto durante la festa con gli amici e stava tornando in auto con loro tra canti e risate. Poi, all'improvviso, la voglia di scattarsi un ultimo selfie prima che la serata finisse e, per scattarlo meglio, la decisione di slacciare la cintura di sicurezza: mancavano solo 500 metri all'arrivo a casa, cosa mai sarebbe potuto accadere?In quell'attimo preciso, con il destino in agguato, Kaileen ha decretato la fine della propria esistenza: appena slacciata la cintura, il suo amico alla guida ha perso il controllo dell'auto, la vettura si è ribaltata e lei, seduta sul sedile posteriore, è finita sbalzata fuori dall'abitacolo andandosi a sfracellare sull'asfalto. È finita così la breve vita di Kailee Mills, studentessa 16enne di Rothwood, in Texas, dove frequentava la Klein Collins High School. Mentre i suoi amici, che avevano tutti la cintura, se la sono cavata con ferite lievi, lei è morta, stroncata dall'imprudenza di un solo attimo: gli imprevisti non avvisano in anticipo.La tragedia è avvenuta il 28 ottobre scorso: subito dopo i suoi genitori, che ancora oggi non riescono a darsi pace, hanno avviato la Kailee Mills Foundations, un'organizzazione senza fini di lucro in memoria della figlia, tutta rivolta a sensibilizzare la gente sul tema della sicurezza stradale, anche tramite l'applicazione di decalcomanie sui finestrini delle auto per ricordare a tutti l'importanza di utilizzare le cinture di sicurezza.Quando le si indossa, secondo gli esperti texani, in caso di incidenti il rischio di morire scende del 45% in un'auto e del 60% in un camion. La fondazione collabora con il Dipartimento dei trasporti del Texas per una nuova campagna sulla sicurezza che sarà caratterizzata da una mostra commemorativa in ricordo delle vittime della strada in cui compaiono centinaia di scarpe bianche. «Rappresentano i quasi mille morti a causa di incidenti stradali, molti dei quali non indossavano la cintura di sicurezza - dice con tono amaro David Mills, il padre di Kailee - Le chiamano già "le scarpe dei fantasmi": mi sembra quasi di vederle tutte in piedi qui, quelle persone. Le uniche scarpe rosa presenti sono quelle di mia figlia: se quella sera non avesse slacciato la sua cintura, oggi sarebbe qui».