I rapporti Usa-Russia/ Una reazione show che non modifica gli equilibri di fondo

di Alessandro Orsini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il bombardamento americano della Siria non muterà i rapporti di fondo tra Stati Uniti e Russia. Il lancio dei missili contro Assad è stato concepito come uno sfogo emotivo davanti all’orrore delle armi chimiche e non come una mossa strategica. Trump ha tranquillizzato Putin, chiarendo che non intende andare oltre un attacco occasionale. Dal canto suo, Putin, che non ha subito alcuna perdita, ha imposto ad Assad di non replicare al fuoco e si è poi limitato a una semplice reazione diplomatica: “Gli Stati Uniti...