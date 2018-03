Usa, il premio Nobel Ei-ichi Negishi trovato in stato confusionale in strada: la moglie morta in macchina

di Federica Macagnone

Mistero in Illinois, dove la polizia sta indagando sull'incidente che è costato la vita a una donna di 80 anni, Sumire Negishi, moglie di Ei-ichi Negishi, l'82enne scienziato giapponese premio Nobel per la chimica nel 2010 e professore alla Purdue University di West Lafayette, nell'Indiana, dove entrambi vivevano. La coppia, data per dispersa lunedì scorso, è stata ritrovata martedì a 320 km. da casa in una discarica di Orchard Hills Landfill, appena fuori Rockford: la donna giaceva morta a poca distanza dall'auto con cui i due erano andati a schiantarsi in un fossato, mentre il marito vagava in stato confusionale nei dintorni.



Secondo la ricostruzione dell'ufficio dello sceriffo della Contea di Ogle, la coppia era partita in auto dal vicino aeroporto, ma durante il viaggio si era persa e si era ritrovata in una discarica a 13 km. dallo scalo per poi finire in un fossato. A quel punto lo scienziato sarebbe andato a piedi a cercare soccorsi, lasciando indietro la moglie. È ancora tutto da stabilire se l'incidente sia stato provocato da uno stato confusionale del professore, che è ancora ricoverato in ospedale, o se l'uomo sia entrato successivamente in confusione proprio a causa dello schianto. Allo stesso modo si aspetta l'autopsia per stabilire le cause che hanno determinato il decesso della moglie. La polizia, che sui dettagli dell'incidente resta ancora abbottonata, sostiene di non aver rilevato per ora circostanze sospette, ma comunque continua a indagare .



Ei-ichi Negishi arrivò negli Usa dal Giappone nel 1960 con una borsa di studio Fulbright per studiare chimica e nel 1979 cominciò a lavorare alla Purdue University. Insieme allo statunitense Richard Heck e al giapponese Akira Suzuki si aggiudicò il premio Nobel per la chimica nel 2010 per lo sviluppo di un metodo finalizzato a creare sostanze chimiche complesse, una tecnica ampiamente utilizzata anche per la produzione di prodotti farmaceutici.

Giovedì 15 Marzo 2018



