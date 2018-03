Usa, sul pc del prof scorrono immagini pornografiche: gli studenti riprendono tutto e lo fanno arrestare

di Federica Macagnone

Quando quelle immagini sono comparse come screensaver sul pc del loro insegnante, in classe è letteralmente calato il gelo. Alcuni studenti hanno iniziato a ridere sommessamente di quelle immagini porno che da alcuni minuti continuavano a scorrere sullo schermo. Altri hanno immediatamente girato un video con un cellulare per portare la prova di quello che stava succedendo: il loro professore, il 65enne William Perkins, continuava a insegnare tranquillamente mentre alle sue spalle si susseguivano immagini pornografiche.



L'incidente a luci rosse è avvenuto lunedì alla Chapel Hill High School di Tyler, in Texas: i due ragazzi che hanno prontamente girato il video sono andati dal preside, che ha immediatamente chiamato le forze dell'ordine. Perkins è stato arrestato e il suo pc sequestrato come prova: gli agenti hanno riferito di aver trovato nel suo pc una grande quantità di foto e video porno, salvate in una cartella, alcune delle quali venivano usate come screensaver. Tra queste, ovviamente, c'erano anche quelle che, sbadatamente, erano state mostrate ai suoi allievi durante la lezione.



Perkins è stato scarcerato dopo il pagamento di 2.500 dollari di cauzione, ma su di lui pendono le accuse di vendita, distribuzione di materiale pornografico, oltre a quella per aver mostrato materiale ritenuto nocivo ai suoi studenti minorenni. Secondo il Tyler Morning Telegraph, se condannato, Perkins rischia fino a un anno di carcere e una multa di 4mila dollari. Grande imbarazzo nella scuola: i dirigenti si sono affrettati a rimuovere il nome di Perkins dall'elenco dei professori dell'Istituto.

Gioved├Č 15 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:26



© RIPRODUZIONE RISERVATA