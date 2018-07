Usa, la sorella si attarda in bagno e lui la uccide con 53 coltellate

di Federica Macagnone

Quando l'anno scorso i suoi familiari lo accolsero in casa come un figliol prodigo, appena uscito dalla prigione, non sapevano a quale tragedia stavano andando incontro, anche se alcuni episodi avrebbero dovuto far scattare in loro un campanello d'allarme. Dopo aver scontato diversi anni di detenzione per reati violenti, infatti, il 27enne Gavin Henderson non appariva granché cambiato: il suo comportamento era rimasto aggressivo, la punizione subìta sembrava non avergli insegnato nulla.Poco dopo essere rientrato di malavoglia (non sapeva dove altro andare) nella sua casa di Dunwoody in Georgia, negli Usa, ricominciò ad avere scontri verbali e fisici con la madre e le sorelle, contro una delle quali finì addirittura per lanciare un coltello. Nonostante tutto, nessuno lo buttò fuori casa, nella speranza che pian piano la situazione potesse migliorare.Si sbagliavano. Quegli scontri erano solo il preludio di un crescendo destinato a culminare in una tragedia. E' bastato che il 18 giugno Keaira, la sorella 15enne, si attardasse un po' troppo in bagno per scatenare la furia assassina del ragazzo, che proprio in quel momento aveva urgente bisogno di andare in bagno. Come ha raccontato due giorni fa il detective Jesus Monaldo (che ha ricostruito la dinamica dei fatti raccogliendo anche la testimonianza dell'altra sorella dodicenne del ragazzo), Gavin ha cominciato a inveire contro Keaira, ha impugnato un coltello da 20 cm e l'ha inseguita fuori casa mentre lei urlava implorando aiuto e bussando inutilmente alle porte dei vicini: quando è riuscito ad afferrarla si è accanito su di lei con una ferocia disumana, uccidendola con almeno 53 coltellate.Poi, in stato di trance, con le mani e la maglietta intrise di sangue, è entrato in un negozio di generi alimentari e ha chiesto al commesso di chiamare la polizia, dicendo che c'era stato un "incidente". Ora, dopo l'udienza in tribunale di lunedì scorso, è in carcere con l'accusa di omicidio: secondo il giudice i pubblici ministeri hanno prove sufficienti per procedere.