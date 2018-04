Usa, incendio alla Trump Tower: allarme 3 su 5, palazzo evacuato

Nello short code system dei vigili del fuoco di New York, il rogo scoppiato alla Trump Tower è stato classificato come allarme di livello 3 su 5. Sui social media sono già visibili le immagini della colonna di fumo nero che si alza verso il cielo e i suoni delle sirene. Per ora non sono riportati feriti nè è stata accertata la causa. Tutta la zona è stata isolata. La Trump Tower, sulla quinta strada a Manhattan, ospita il quartier generale della Trump Organization e gli appartamenti privati del presidente.



La Trump Tower, sulla Quinta strada a Manhattan, è uno degli edifici più iconici della città di New York ed è l'emblema stesso dell'impero Trump. È entrata a far parte anche della cultura popolare, essendo lo scenario principale del reality show The Apprentice. La torre, ultimata nel 1983, fu costruita da Donald Trump e dalla Axa Equitable Life Insurance Company, su disegno di Der Scutt. La sua altezza è di 202 m. Oltre alla sede della Trump organization, il grattacielo ospita l'appartamento privato su tre piani della famiglia del presidente, dal 66/mo al 68/mo piano.



«L'incendio alla Trump Tower è spento. Molto ristretto (edificio ben costruito). Pompieri hanno fatto un gran lavoro!»: lo ha twittato Donald Trump, ringraziando i vigili del fuoco.

Domenica 8 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 01:01



