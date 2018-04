Usa, New York Times: Fbi perquisisce ufficio avvocato Trump

L'Fbi ha perquisito oggi gli uffici a Manhattan di Michael Cohen, l' avvocato personale di Donald Trump coinvolto nell'accordo di riservatezza con la pornostar Stormy Daniels che sostiene di aver avuto un rapporto con il tycoon nel 2006. Lo scrive il New York Times precisando che la perquisizione è scattata su indicazione del procuratore speciale Robert Mueller che guida l'inchiesta sul Russiagate, ma che sono stati acquisiti documenti su temi di vario tipo, tra cui i pagamenti alla pornostar. L' avvocato di Michael Cohen, Stephen Ryan, ha definito «completamente inappropriata e non necessaria» la perquisizione degli uffici del suo assistito, che tra l'altro non sembrerebbe legata direttamente all'inchiesta guidata dal procuratore speciale Mueller, ma scaturita probabilmente da informazioni emerse e consegnate alla procura di New York. Cohen è stato tuttavia coinvolto nell'inchiesta sul Russiagate e il suo avvocato ha precisato che ha già collaborato in questo ambito con le autorità consegnando migliaia di documenti ai responsabili dell'inchiesta al Congresso. Stando a fonti citate dal New York Times, i documenti sequestrati oggi sono solo in parte relativi ai pagamenti effettuati alla pornostar Stormy Daniels (Cohen ha affermato di averle versato 130 mila dollari di tasca propria sulla base dell'accordo di riservatezza stipulato con la donna), ci sarebbero anche email, documenti fiscali e legati ad attività commerciale, comprese comunicazioni fra Cohen e Trump.

