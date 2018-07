Usa, finisce con l'auto in un burrone, sopravvive una settimana bevendo l'acqua del radiatore

di Emiliana Costa

The Indipendent

Una donna scomparsa una settimana fa è stata salvata dal fondo di una scogliera costiera, dove sarebbe sopravvissuta bevendodella sua auto.LEGGI ANCHEÈ accaduto in California. Come riporta, 23 anni, di Portland, Oregon, sarebbe stata trovata da una coppia di escursionisti dopo aver visto i resti della sua Jeep Patriot parzialmente sommersa sul fondo di unanella zona di Big Sur. Lo afferma John Thornburg, il portavoce dell'ufficio dello sceriffo della contea di Monterey.La signora Hernandez era stata avvistata per l'ultima volta in una stazione di servizio a circa 8 chilometri dalla scogliera dov'è stata trovata. La donna - che avrebbe riportato unae sarebbe stata trasportata in ospedale in elicottero - si sarebbe salvata bevendo l'acqua del radiatore.«Angela è riuscita a sopravvivere alla caduta e all'oceano», spiega il portavoce Thornburg. E conclude la sorella della donna: «È sopravvissuta 7 giorni, sarà un».