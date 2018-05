Usa: dazi all'Europa da mezzanotte. Juncker: «Ci saranno contromisure»

Scoppia la guerra commerciale fra Stati Uniti ed Europa. Dalla mezzanotte, ora americana, le 6 del mattino in Italia di domani, venerdì primo giugno, anche per Unione europea, Canada e Messico scatteranno i dazi del 25% sull'acciaio e del 10% sull'alluminio. Lo ha detto Wilbur Ross, il segretario americano al Commercio.



La Ue e le due nazioni con cui gli Usa sono partner nel Nafta erano stati esonerati temporaneamente dalle tariffe doganali, scattate il 23 marzo, fino al primo giugno. Una prima scadenza fissata al primo maggio era stata posticipata di un mese. Finora i paesi dell'Unione europea, il Canada e il Messico erano stati esentati dalla tariffa del 25% sulle importazioni in Usa di acciaio e da quella del 10% sulle importazioni di alluminio. Misure decise a suo tempo dall'amministrazione Trump per gli altri paesi. Gli Stati Uniti dovrebbero imporre quote o limiti alle importazioni di acciaio e alluminio anche a nazioni come Corea del Sud, Argentina, Australia e Brasile.



Bruxelles: prenderemo contromisure. «Sono preoccupato per questa decisione. L'Ue ritiene che queste tariffe unilaterali statunitensi sono ingiustificate e contrarie alle regole del Wto. Questo è protezionismo puro e semplice». ha detto il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker annunciando contromisure.





31 Maggio 2018



