Usa, senatore choc: «L'aborto è omicidio: pena di morte per donne che lo praticano»

di Federica Macagnone

«L'aborto è un omicidio, chi abortisce dovrebbe essere condannato a morte»: questa affermazione fatta la settimana scorsa dal senatore americano Bob Nonini, oltre ad aver scatenato una bufera di lui, rischia di affossare la sua campagna elettorale per diventare vicegovernatore dell'Idaho. Un infortunio talmente grave da provocare reazioni accesissime e costringerlo, 24 ore dopo, a fare un precipitoso quanto tardivo dietrofront.



«La pratica dell'aborto non dovrebbe esistere - aveva detto Nonini durante un forum ospitato dal podcast cristiano Cross Politic - Chiunque abortisca dovrebbe essere punito». Incalzato dai moderatori che gli chiedevano quale fosse la punizione adeguata e se stesse pensando alla condanna a morte come pena per le donne che abortiscono, il senatore ha chiaramente annuito. Le reazioni che si sono abbattute su di lui da quel momento in poi sono state vivacissime.



Perfino l'ex presidente del partito repubblicano dell'Idaho, Steve Yates, e la donna d'affari repubblicana Janice McGeachin, anche loro presenti al forum, pur concordando con Nonini nel considerare l'aborto come un omicidio, hanno escluso categoricamente che le donne che abortiscono vadano incriminate, dissociandosi da lui. «Non si può sostenere - ha detto McGeachin - che una donna possa essere mandata al patibolo per un aborto. Quello che noi dovremmo fare, semmai, è prevenire. Tutto qui».



Sotto il diluvio delle critiche per le sue affermazioni, 24 ore dopo Nonini (che già all'inizio dell'anno aveva dovuto scusarsi dopo aver rilasciato via Facebook commenti inappropriati sulle molestie sessuali) ha fatto retromarcia correggendo il tiro e arrampicandosi sugli specchi, ma ormai la frittata era fatta. Prima ha negato di aver indicato la pena di morte come punzione per chi abortisce, poi ha rilasciato una dichiarazione piena di distinguo, sostenendo che la punizione dovrebbe riguardare chi effettua interventi di aborto, e non sulle donne che li subiscono. «Voglio essere chiaro: sono sempre stato un sostenitore della vita - ha detto - Ciò significa classificare gli aborti come omicidi, perché gli aborti sono omicidi: credo che dovremmo prendere in considerazione delle pene per chi effettua tali interventi. I processi penali sono sempre stati incentrati sugli aborti, non esiste assolutamente l'ipotesi che una donna che abortisce possa andare in galera, né tantomeno essere condannata a morte».



Infine, Nonini ha insistito sul fatto che comunque, secondo lui, la minaccia di un procedimento giudiziario scoraggerebbe le donne, riducendo così drasticamente il numero degli aborti.

Luned├Č 9 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:18



