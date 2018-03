Usa, bufera di neve sull'East Coast: cancellati quasi 4mila voli, disagi anche per i treni

La quarta bufera di neve in tre settimane si è abbattuta sul nord-est degli Stati Uniti con neve, venti forti e rischio di inondazioni sulle zone costiere. Oltre 70 milioni di americani sono in allerta per la tempesta, secondo Flightaware.com i voli cancellati sono già 3.900 e anche il servizio ferroviario è limitato. A New York - dove sono attesi fino a 35 cm di neve - il sindaco Bill de Blasio ha ordinato la chiusura delle scuole, così come a Philadelphia e nel District of Columbia, dove si trova Washington.

Mercoledì 21 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:36



