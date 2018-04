La battaglia sul commercio/ La fermezza necessaria contro la ruvidità Usa

di Nicola Latorre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Un susseguirsi di eventi, tutti molto importanti, stanno segnando in queste settimane lo scenario internazionale. In particolare nei due quadranti, quello meridionale del Mediterraneo allargato e quello orientale del Pacifico, nei quali più che in altri si sta svolgendo “il grande gioco” tra Usa, Cina e Russia per definire le gerarchie e le aree di influenza di un nuovo ordine mondiale. In questo quadro si colloca e va valutato l’incontro tra i leader delle due Coree, un evento di valore storico e di grande...