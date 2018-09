Florence spaventa gli Usa: «Come un pugno di Tyson sulle coste»

L'uraganodiventa una minaccia sempre più incombente per gli, dove 1,7 milioni di persone hanno ricevuto l'ordine di evacuazione fra South Carolina, North Carolina e Virginia. Il "National Hurricane Center" ribadisce che la tempesta toccherà la terraferma fra giovedì e venerdì e le sue conseguenze potrebbero essere devastanti. L'uragano, classificato di categoria 4, potrebbe presto raggiungere il livello 5, con venti che spirano oltre 225 chilometri orari.«Sarà come un pugno disulla costa della Carolina», ha dichiarato Jeff Byard, amministratore associato della Fema, la protezione civile americana. «Dobbiamo far capire che questa tempesta è estremamente pericolosa», ha aggiunto. Secondo le previsioni, le coste potrebbero essere battute da onde di quasi 4 metri, mentre nell'entroterra le precipitazioni potrebbero portare 38-50 centimetri di pioggia, fino ad un massimo di 76.Le autorità della Carolina del Sud hanno trasformato quattro autostrade in rotte a senso unico dalla costa verso l'interno per accelerare l'esodo. Si prevede che Florence possa causare danni per più di 170 miliardi di dollari, secondo la società di analisi CoreLogic, che stima che la tempesta potrebbe danneggiare quasi 759.000 case e aziende da Charleston, South Carolina, a Virginia Beach, in Virginia. Il governatore delle North Carolina, Roy Cooper, ha ammonito che restare sarebbe un grande errore e che «questo è un uragano storico, di quelli che forse si vedrà una volta sola nella vita».