Uragano Florence devastante, i pompieri ripuliscono strade e autostrade dai pesci morti

Le esondazioni provocate dall'uragano Florence hanno lasciato tracce del loro passaggio ben visibili. Una di queste, senz'altro fra le meno gravi, è stata da poco sistemata dai vigili del fuoco di Penderlea, nella Carolina del Nord. La strada interstatale 40 era letteralmente invasa da pesci morti, rimasti arenati dopo che le acque si sono ritirate.







I pompieri hanno letteralmente "lavato via" i pesci con le manichette in dotazione. La bizzarra operazione è stata raccontata su Facebook dallo stesso "Penderlea Fire Department", che ha commentato: «Bene, ora èpossiamo aggiungere "lavare via pesci dalla strada" alla lunga lista di cose interessanti che i pompieri possono provare».



