New York, uomo accoltellato vicino all'Empire State Building

La polizia di New York riporta che un uomo è stato accoltellato vicino all'Empire State Building a Manhattan, tra la 33/ma strada e la Fifth Avenue. I fatti sono avvenuti verso le 13.40, ora locale. La persona aggredita è stata ricoverata in ospedale e le sue condizioni al momento non sono state rivelate.

Luned├Č 23 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:00



© RIPRODUZIONE RISERVATA