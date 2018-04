Frena anche Merkel/ L’Europa mai nata promessa da Macron

di Romano Prodi

Quando un anno fa Emmanuel Macron vinse le elezioni in Francia si aprì un periodo di speranza per tutti coloro che credevano nel futuro dell’Europa, dato che tutta la sua campagna elettorale era stata coraggiosamente fondata sulla scelta di affidare il nostro futuro non alla debolezza delle singole nazioni ma alla forza di un’Unione Europea finalmente capace di inserirsi tra gli Stati Uniti e la Cina nella grande sfida della globalizzazione. Si pensava correttamente che il motore franco-tedesco avrebbe potuto...