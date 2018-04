Nuovi equilibri Ue/ La sterzata di Budapest e i suoi effetti a Bruxelles

di Alessandro Campi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Ci si chiede, dopo la vittoria clamorosa e largamente annunciata di Viktor Orbán in Ungheria, quali conseguenze potranno scaturirne per l’Europa. Molti osservatori temono il peggio: il rafforzamento del fronte cosiddetto sovranista e identitario rischia infatti di rappresentare un freno al rilancio del processo d’integrazione. Così come l’affermazione di una forza politica presentata come d’estrema destra e pericolosamente incline all’autoritarismo rischia di rafforzare quel sentimento di...