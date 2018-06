Disperso dal 1983, ufficiale dell'aeronautica ritrovato dopo 35 anni: ecco cosa è successo

Ritrovato vivo dopo 31 anni, pilota russo era stato abbattuto nel 1987 in Afghanistan

Dal luglio, uno dei momenti più critici di tutta la, nessuno aveva più saputo nulla di lui,deglie impegnato in una missione Nato.aveva fatto sapere ai genitori che sarebbe andato in Olanda per collaudare sistemi di vigilanza a bordo di alcuni aerei da guerra e che avrebbe fatto ritorno in patria il 1 agosto, nella base aerea di Kirtland, nei pressi di Albuquerque. Lì, però, non tornò mai: nel mese di agosto fu dichiarato, mentre un tribunale militare, quattro mesi dopo, lo dichiarò ufficialmenteOggi, a distanza di 35 anni, le autorità degli Stati Uniti hanno annunciato di averlo ritrovato: l'uomo, infatti, vive in California e dal 1983 usava una falsa identità. Nella sua fuga, e nel tentativo di nascondersi, aveva inevitabilmente lasciato alcune: alcune telecamere di sicurezza lo avevano infatti scovato mentre ritirava, a pochi giorni dalla sua scomparsa, oltre 28mila dollari da 19 banche diverse e la sua auto fu ritrovata nei pressi dell'aeroporto internazionale di, dove era atteso pochi giorni dopo. Nessuno, però, sapeva nulla di lui, neanche la famiglia, che era convinta che fosse stato catturato. Le autorità statunitensi, però, erano convinte che avesse disertato o, peggio, che si fosse venduto ai sovietici. Quel sospetto fu rafforzato dal fallimento, in serie, di diversi lanci di razzi avvenuti nel biennio 1985-1986: secondo l'intelligence, infatti, dietro quei flop avrebbero potuto esserci dei sabotaggi realizzati proprio con l'aiuto dell'ufficiale Hughes.Il mistero si è risolto la settimana scorsa, durante un'inchiesta su alcuni passaporti falsi. Il servizio di sicurezza diplomatica degli Stati Uniti, infatti, aveva raggiunto e interrogato un 66enne di Daly City (California), che si faceva chiamare. L'uomo aveva fornito risposte incoerenti, fino ad arrivare ad ammettere: «Sono William Howard Hughes e ho disertato le forze armate nel 1983. Lavorare nell'aeronautica mi aveva portato a soffrire un forte stato di depressione e volevo lasciarmi alle spalle quella vita». Restano ancora molti punti oscuri in questa storia e le autorità stanno ancora indagando per ricostruire tutta la vicenda, mentre Hughes è stato arrestato ed è detenuto in una base aerea della California: per la sua diserzione, rischia pesanti sanzioni economiche oltre a cinque anni di carcere.