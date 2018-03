Ucraina, top gun ed ex deputata accusata di terrorismo: «Voleva far esplodere il Parlamento»

L'ex pilota e deputata Nadia Savchenko - divenuta celebre per essere stata condannata in Russia e poi restituita a Kiev in uno scambio - è stata accusata dal procuratore generale di aver pianificato «un attentato alla Rada», il Parlamento ucraino, con l'intenzione di «far saltare in aria l'aula». Savchenko è accusata inoltre di "tentato golpe". Per l'ex top-gun è stato chiesto l'arresto. Il comitato per il Regolamento ha già dato l'ok e ora si attende il voto del Parlamento per il via libera definitivo.







Gioved├Č 22 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:39



