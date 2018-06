La posta in gioco/ Turchia, un voto che porterà nuovi equilibri

di Romano Prodi

La giornata di oggi in Turchia non potrebbe essere più importante: si vota sia per eleggere il Parlamento che il Presidente della Repubblica. Si vota cioè sul futuro del Paese e, quindi, in particolare sul destino dell’uomo forte: il Presidente Recep Tayyip Erdogan. Nel 2002 quando Erdogan arrivò al potere in Turchia fu salutato da tutta la comunità internazionale come l’uomo che avrebbe completato il processo democratico di Ataturk. Garantendo anche il contenimento della forza dell’esercito che...