Turchia, scontro di aerei in pista durante atterraggio e decollo

Un Airbus A330-300 di Asiana Airlines ha distrutto la coda di una Turkish Airlines A321 all'aeroporto internazionale di Istanbul. L'ala destra di un Airbus A330-300 Asiana Airlines in fase di decollo ha distrutto la coda dell'aereo turco sulla pista di rullaggio.Nelle immagini si vede l'aereo turco fare una piccola retromarcia per posizionarsi nello scalo dopo l'atterraggio. Da dietro, però, arriva l'Airbus in fare di rullaggio. Inevitabile lo speronamento che ha letteralmente polverizzato la coda dell'altro aereo. Terrore tra le centinaia di passeggeri ospiti dei due velivoli, rimasti fortunatamante quasi tutti incolumi, a parte una ventina di contusi.