Ha la vanga, ma non usa twitter: è Dolores, la sosia del presidente Trump

Una donna in Spagna assomiglia tanto al presidente Donald Trump che la sua foto ha spopolato sui social network su Internet, doventando virale. Lei, però, tiene in mano la zappa e dice che ciò che le sta più a cuore è la salute dei suoi raccolti. Lui, invece, molto più noto, tiene in mano una vanga e tiwitta.Migliaia di messaggi sono stati condivisi in rete dalla scorsa settimana. Un giornalista ha postato su Instagram una foto di Dolores Leis, con la zappa sulla spalla nel mezzo dei suoi raccolti in Galizia.La donna, 70 anni, ha ricevuto molteplici richieste di opinioni su notizie politiche, ma lei risponde che ciò che la preoccupa di più è una piaga che sta colpendo le sue colture di patate.Doloers alza le spalle, supponendo che sia il colore dei suoi capelli ciò che fa pensare alla gente che assomiglia a Trump. Poi aggiunge che non ha un cellulare e che non le importa cosa succede sui social network.