Trump all'Onu: «Rispettare la sovranità dell'America, isolare l'Iran»

Donald Trump davanti ai membri dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite per la seconda volta da presidente degli Stati Uniti. Trump ha rivendicato i «progressi straordinari» che secondo lui sono stati fatti da quando alla fine del gennaio 2017 mise piede alla Casa Bianca. «Con me è stato fatto di più di quasi ogni altra amministrazione» americana, ha detto. A quel punto l'Assemblea generale del Palazzo di vetro ha reagito con un mormorio al quale il presidente ha replicato dicendo: «E' vero». Allora l'aula ha rumoreggiato in dissenso ancora più forte e Trump ha risposto con un mezzo sorrido aggiungendo: «Non mi aspettavo questa reazione». Per il presidente, gli Stati Uniti oggi sono «più forti, più sicuri e più ricchi».

«Un anno fa ero qui a dirvi cosa avremmo fatto, oggi sono qui davanti a voi per parlarvi degli straordinari progressi che l'America ha fatto», ha iniziando l'intervento all'Assemblea dell'Onu il presidente americano. «In meno di due anni la mia amministrazione ha fatto enormi progressi, quasi più di qualsiasi altra amministrazione. L'economia cresce come mai prima, abbiamo creato milioni di posti di lavoro. Gli Stati Uniti sono più forti, sicuri e ricchi di quando ho assunto l'incarico due anni fa», ha continuato Trump.

«L'America chiede solo di rispettare la sua sovranità», ha poi insistito il presidente, sottolineando come «noi crediamo nell'indipendenza e nella cooperazione».

Gli Stati Uniti «sono pronti a imporre nuove sanzioni sull'Iran che deve rimanere isolato fino a che continuerà a sostenere il terrorismo e finchè le sue aggressioni continueranno», ha detto ancora Trump chiedendo a tutti i Paesi di isolare Teheran. «I leader iraniani continuano a seminare caos, morte e distruzione», ha proseguito, tornando ad attaccare l'accordo sul programma nucleare di Teheran da cui gli Usa si sono ritirati in forte polemica con l'Europa.

«Ringrazio Kim per il suo coraggio», ha poi detto Trump ringraziando anche il premier giapponese, il presidente sudcoreano e il leader cinese Xi Jinping per i progressi fatti. Un anno fa dal palco dell'Onu Trump aveva definito Ki «piccolo uomo razzo» e aveva minacciato di distruggere la Corea del Nord. «Abbiamo fatto progressi con la Corea del Nord ma le sanzioni restano fino alla denuclearizzazione», ha affermato ancora Trump. Il ringraziamento a Kim arriva dopo che lo scorso anno il presidente americano aveva definito il leader nordcoreano 'Rocket Man'.

«Gli Stati Uniti risponderanno se il regime di Assad userà le armi chimiche», ha detto ancora Trump intervenendo all'Assemblea dell'Onu.

