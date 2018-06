Il G6 e Trump: due giorni di tensioni, malintesi e prove di forza

di Marco Conti

”Il G6 e Trump” titolano oggi i quotidiani americani che sottolineano il paradosso di un presidente Usa che strizza l’occhio a Mosca e bastona i suoi storici alleati.LEGGI ANCHETrump ha sin dall’inizio provato a dettare i tempi del summit e ci è riuscito anche oggi arrivando tardi alla colazione e andando via prima della fine dei lavori. Non voleva che il G7 diventasse una sorta di processo agli Usa per i dazi, e Trump in parte è riuscito nel suo intento visto che si è discusso, prima e dopo, di un tema, la possibile riammissione della Russia al G8, che non era in agenda.Il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte, dopo le spinte in avanti di ieri, si è riallineato alla posizione Europea, ma essersi schierato inizialmente con Trump su Mosca gli ha fatto guadagnare la simpatia del tycoon che lo ha invitato alla Casa Bianca.Per il resto si è trattato di un summit ricco di tensioni, malintesi e prove di forza, con gli Stati Uniti platealmente impegnati ad indebolire il Vecchio Continente anche a costo di buttarlo nuovamente nelle braccia di Mosca. La Russia non è un competitor degli Usa. Lo è la Cina, ma l’impressione è che senza i paesi europei al suo fianco, Washington è destinata ad essere meno forte nella sfida con Pechino.