Trump bandisce i trans dall'esercito «salvo eccezioni»

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha emesso un ordine che bandisce le persone transgender dal far parte dell'esercito americano eccetto che per «circostanze limitate».In una nota della Casa Bianca si sottolinea che mantenere soldati che richiedono un sostanziale trattamento medico «presenta un rischio considerevole per l'efficacia» dell'esercito. Lo scorso anno il presidente Trump colse il Pentagono di sorpresa dichiarando l'intenzione di revocare la decisione presa dal suo predecessore Barack Obama per consentire l'arruolamento tra i militari di persone transgender. Un annuncio verso il quale diversi tribunali federali si espressero in maniera contraria. La risposta del Pentagono fu all'epoca di mantenere tra le file dell'esercito coloro già in servizio e consentendo l'arruolamento a partire dal primo gennaio.LEGGI ANCHE: Trump, parla la playmate: «Era una relazione vera, a Melania voglio dire che mi dispiace»