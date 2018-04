Trump, l'avvocato della pornostar e della playmate ora collabora con l'Fbi

Keith Davidson, l'ex avvocato di due donne pagate nel 2016 per tacere le loro presunte relazioni con Donald Trump, collabora con l'Fbi nelle indagini su Michael Cohen, il legale personale del presidente. Lo ha reso noto il suo portavoce.



Una decisione che potrebbe aggravare la posizione di Cohen nel caso avesse commesso reati, come sospettano gli investigatori, che ipotizzano la frode bancaria e la violazione della legge elettorale. Davidson aveva rappresentato sia la pornostar Stormy Daniels, pagata 130 mila dollari da Cohen, sia l'ex modella di Playboy Karen McDougal, pagata 150 mila dollari dal National Enquirer, il cui editore è amico di Trump.



Entrambe le donne hanno impugnato l'accordo che le ha ridotte al silenzio su relazioni che il tycoon ha sempre negato. Davidson aveva rappresentato in un negoziato con Cohen anche un'altra ex coniglietta di Playboy, che aveva ricevuto 1,6 milioni di dollari per essere stata messa incinta dal fundraiser del partito repubblicano Elliott Broidy, dimessosi recentemente in seguito allo scandalo

Sabato 21 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:41



