Trump sfida Apple: «Produca negli Usa per evitare gli effetti dei dazi dalla Cina»

«C'è una facile soluzione che comporterebbe zero tasse e incentivi fiscali. Fabbricate i vostri prodotti in Usa invece che in Cina. Cominciate a costruire nuovi impianti ora». Donald Trump sfida Apple e in un tweet replica alle preoccupazioni della casa di Cupertino per i possibili nuovi dazi alla Cina. Nelle ultime ore il gruppo guidato da Tim Cook ha denunciato come con nuovi dazi aumenterebbero i costi di prodotti come l'Apple Watch, gli AirPod, l'HomePod e il Mac Mini.

Apple prices may increase because of the massive Tariffs we may be imposing on China - but there is an easy solution where there would be ZERO tax, and indeed a tax incentive. Make your products in the United States instead of China. Start building new plants now. Exciting! #MAGA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 settembre 2018

Le vendite della Nike sono aumentate del 31% dopo gli attacchi di Donald Trump che ha criticato il gigante dell'abbigliamento sportivo per aver scelto come testimonial della sua ultima campagna pubblicitaria Colin Kepernick, il giocatore di football 'ribellè che ha dato il via alla protesta negli stadi contro il razzismo. «Credere in qualcosa. Anche se significa sacrificare tutto», lo slogan della nuova campagna 'Just Do It' che campeggia su una gigantografia del quarterback che nel 2016 è stato il primo ad inginocchiarsi durante l'inno americano mandando su tutte le furie il presidente degli Stati Uniti. La nuova pubblicità della Nike è uscita lunedì scorso, il giorno della festa dei lavoratori negli Stati Uniti e, secondo i dati forniti dalla società Edison Trends, in pochi giorni le vendite sono cresciute del 31%. Contemporaneamente Trump ha attaccato la campagna definendola «un messaggio terribile» e «una scelta inappropriata».