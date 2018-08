Trump avverte: «Chi fa affari con Teheran non li farà con gli Usa»

LEGGI ANCHE

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato un forte avvertimento a chiunque commerciasse con l'Iran, in seguito alla sua decisione di reintrodurre le sanzioni commerciali al paese. «Chiunque intrattenga rapporti commerciali con l'Iran non farà affari con gli Stati Uniti», ha scritto il presidente in un post su Twitter, dove si legge anche che «queste sono le sanzioni più forti che siano mai state imposte, e in novembre raggiungeranno un altro livello».«Chiedo la pace nel mondo, niente di meno!», aggiunge Trump. Le sanzioni, entrate in vigore alla mezzanotte di oggi, seguono il ritiro degli Stati Uniti dal Joint Comprehensive Plan of Action, noto anche come accordo nucleare iraniano, all'inizio di quest'anno. Trump ha definito l'accordo «unilaterale», «disastroso» e «il peggiore che abbia mai visto». Il leader Usa ritiene che la rinnovata pressione economica costringerà l'Iran ad accettare un nuovo accordo e porre fine alle sue attività «maligne».