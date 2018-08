Trova l'assassino del fratello e della fidanzata dopo 40 anni: il giallo risolto grazie a Facebook

di Silvia Natella

era solo un'adolescente quando, nel 1977, suo fratellofu ucciso insieme alla sua compagna. E ora che di anni ne ha 57 è riuscita a trovare l'assassino della coppia grazie a. Le vittime avevano lasciatoper iniziare un viaggio intorno al mondo dal quale non sono più rientrati: sette mesi dopo la partenza furono trovati morti in America centrale. Avevano 25 e 24 anni.Il giallo sulla loro morte è durato più di quarant'anni, come sottolinea il Sun. Penny non si è persa d'animo un solo giorno finché suo fratello non ha ottenuto giustizia. Inutile era stato il tentativo di suo padre, giornalista della Bbc, di assumere un detective privato. La donna ha chiesto la riapertura del caso sulla base di alcune lettere ricevute nel dicembre del 1977 e dopo aver semplicemente cercato un nome su Facebook.Il fratello, che si era appena laureato in medicina, aveva scritto di aver conosciuto un americano di nomeche si era offerto di portarli dal Belize e in Messico come membri dell’equipaggio sulla sua barca a vela di legno di 32 piedi, il Justin B. La proposta presagiva un'avventura affascinante e per due ragazzi appena usciti dall'università con tanti sogni nel cassetto era irrinunciabile.Ad un tratto però le loro lettere non arrivarono più a casa. Un silenzio durato un anno fino a quando la famiglia di Penny ha scoperto che i corpi non identificati di una giovane coppia europea erano stati estratti dall’acqua a 200 metri dalla riva.Christopher e la fidanzata erano stati torturati, legati e gettati in mare mentre navigavano a largo delPiù tardi le analisi avrebbero confermato l'identità dei due giovani.ll detective ingaggiato dal padre riuscì a risalire al nome del "traghettatore",un pregiudicato condannato per stupro in California e scappato in America Centrale. L'uomo spiegò loro di aver interrotto ogni rapporto con la coppia molto prima perché la sua imbarcazione si era rotta.Sul social network Penny ha digitato il nome di Boston e ha preso contatti con i figli Vince e Russell. I due si sono rivelati testimoni chiave del caso perché hanno confessato di aver visto il padre uccidere Christopher e Peta. Penny ha anche scritto un libro per raccontare la tragica morte dei due ragazzi.