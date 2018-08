Trolls russi, attacco all'Italia: nel mirino anche Mattarella

di Valentina Errante, Anna Guaita e Francesco Lo Dico

ROMA Obiettivo destabilizzare. Da destra o da sinistra. Diffondere comunque idee e notizie (false) per demolire politicamente i partiti moderati e screditare anche Quirinale e presidente della Repubblica. I finti profili, creati in Savushkina Street a San Pietroburgo, sede dell'Internet research agency (Ira) agivano anche in Italia ed erano curati nei dettagli, per sembrare credibili: persone in carne con una vita e passioni ordinarie, foto e famiglie. Ogni tanto il commento a un fatto o una fake per condizionare le opinioni degli...