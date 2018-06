Sanzioni contro Mosca, la Trenta a Bruxelles «Sbarchi, la Nato ci aiuti»

di Cristiana Mangani e Antonio Pollio Salimbeni

BRUXELLES - È possibile un veto italiano in Europa sulle sanzioni alla Russia? «Dobbiamo ragionarci. In Europa almeno a parole qualcosa sta cambiando. Siamo una squadra. Lasciateci partire, ma sulle sanzioni abbiamo le idee chiare». A sera Matteo Salvini lancia un nuovo segnale all’Ue. «L’Italia è un alleato valido e importante, contribuisce alla nostra sicurezza condivisa in molti modi diversi», aveva detto a metà pomeriggio il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg al termine...