Attentato in Francia, poliziotto eroe si è offerto al terrorista in cambio degli ostaggi: gravemente ferito

Ha rischiato di essere ucciso per mettere in salvo le persone nelle mani del terrorista nel supermercato di Trèbes. Un gendarme di 45 anni si è offerto volontariamente per sostituire gli ostaggi al Super U ed è rimasto da solo con il terrorista, guidando le forze speciali nel blitz risolutivo. «Un tenente colonnello dei gendarmi si è offerto volontariamente per sostituire gli ostaggi nel supermercato»: lo ha detto il ministro dell'Interno francese, Gerard Collomb, nella prima ricostruzione dei fatti dopo la fine dell'attacco terroristico. Il ministro ha definito «eroe» l'ufficiale di gendarmeria, rimasto gravemente ferito.LEGGI ANCHE: Attentato in Francia, i sostenitori dell'Isis festeggiano in Rete Il poliziotto era al comando del plotone dei militari intervenuti durante l'attacco e, una volta nelle mani del terrorista, ha lasciato acceso il proprio cellulare, appoggiato su un tavolo, permettendo così alle forze di sicurezza di seguire quello che stava accadendo all'interno. Il blitz è scattato quando i militari hanno udito dei colpi di pistola, all'interno del supermercato e hanno aperto il fuoco, uccidendo il presunto terrorista. Oltre al militare rimasto gravemente ferito, altri due gendarmi sarebbero rimasti feriti nell'operazione di polizia.