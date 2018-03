11 settembre, muore a 45 anni il comandante del traghetto che salvò centinaia di persone

Muore un altro eroe dell'11 settembre. Mise in salvo centinaia di persone dopo gli attacchi terroristici alle Torri Gemelle del 2001, ma è stato stroncato da un cancro a soli 45 anni. Thomas Phelan, diventato vigile del fuoco nel 2003, all'epoca lavorava come comandante dei traghetti turistici della Statue of Liberty Ferry. Dopo il crollo dei due grattacieli a Lower Manhattan decise di partecipare alle operazioni di evacuazione dei superstiti trasformando la sua imbarcazione in un “ rescue vessel ” , un mezzo di soccorso in quella che fu considerata come la più grande evacuazione della storia della città di New York.



Purtroppo l'esposizione prolungata alla polvere e ai detriti lo ha fatto ammalare di cancro come migliaia di altre persone, non solo residenti della zona ma anche vigili del fuoco, volontari e personale impegnato nel recupero dei corpi e di pulizia dell'area dove sorgevano le Torri Gemelle.

Luned├Č 19 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:52



© RIPRODUZIONE RISERVATA