Toronto, la prima vittima identificata è una ragazza italo-americana

È Anne Marie D'Amico, una ragazza italo-americana, la prima vittima identificata della strage di Toronto, dove Alek Minassian, un uomo di 25 anni alla guida di un furgone si è schiantato sulla foto uccidendo 10 persone. Anne Marie D'Amico era impiegata all'Invesco, una compagnia di investimenti statunitense. Anne Marie, ha fatto sapere la compagnia, lavorava su un progetto umanitario per costruire case e scuole nei paesi in via di sviluppo.