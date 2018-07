Si sono incoraggiati l’un l’altro ecco perché ce l’hanno fatta

di Stefano Ardito

Le notizie su quello che è accaduto in Thailandia, tra le gallerie e i fiumi sotterranei della grotta di Tham Luang Nang Non, sono ancora frammentarie. Sappiamo che i giovani calciatori e il loro accompagnatore si sono inoltrati in quei tunnel camminando, o sguazzando nell’acqua bassa. Sappiamo che i soccorsi, anche se generosi, sono stati caotici. Le informazioni parlano dell’intervento di militari che di grotte e speleologia sanno poco o nulla. Nessuno mette in dubbio il coraggio dei sub della Marina di Bangkok. Il...