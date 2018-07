Thailandia, i ragazzi intrappolati provano le maschere per essere riportati fuori dalla grotta

Corsa contro il tempo per salvare i 12 ragazzi intrappolati da undici giorni nella grotta di Tham Luang, in Thailandia.I ragazzi, individuati vivi dopo un lunga ricerca, stanno facendo pratica sott'acqua con le maschere, in vista di un ritorno in superficie che richiederà estesi periodi di immersione, e per il quale non c'è ancora una tempistica stimata. Lo ha annunciato al campo base delle operazioni il governatore, Narongsak Osatanakorn. Il gruppo non sa nuotare, e le squadre di soccorso vogliono che l'acqua nella grotta scenda il più possibile prima di dare il via alle operazioni di recupero. Nuove piogge sono però previste questo fine settimana, il che potrebbe rendere inutili i massicci sforzi di pompare l'acqua all'esterno della grotta.Oltre a estrarre acqua dalla grotta con numerose pompe, i soccorritori che si preparano a riportare in superficie i 12 ragazzi prigionieri della grotta stanno anche cercando di deviare i corsi d'acqua che entrano nella cavità naturale da vari punti, non tutti ancora scoperti. I militari thailandesi e i ranger forestali hanno deviato da ieri sera due torrenti e ne stanno cercando altri da deviare. Impedire per intero l'afflusso dell'acqua nella grotta sarà impossibile, data la porosità della roccia, ma la speranza è che tali deviazioni consentano una maggiore elasticità alle operazioni di soccorso anche nel caso dovesse ricominciare a piovere, come è previsto nel fine settimana.