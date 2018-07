La favola globale che premia cuore coraggio e tecnica

di Marina Valensise

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Adesso che l’incubo è finito, lo confesso, anche io ho pregato per la salvezza dei ragazzini thailandesi rimasti prigionieri nella grotta di Tham Lang. Una preghiera perché le piogge monsoniche fossero clementi, perché i soccorritori riuscissero a far presto, a estrarli tutti sani e salvi dal buio e dal fango. E adesso che anche l’allenatore dei Cinghialotti tailandesi è uscito fuori da quella caverna melmosa, seguendo i sommozzatori nel labirinto, commuove l’idea che il mondo intero per una...