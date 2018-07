Thailandia, quattro ragazzi rivedono i genitori attraverso un vetro

Hanno potuto vedere i genitori, ma solo attraverso un vetro. Quattro degli otto ragazzi estratti da domenica dalla grotta Tham Luang, Thailandia, dove sono bloccati dal 23 giugno, hanno avuto modo di vedere i genitori: per il timore di infezioni, tuttavia, i due gruppi erano in ambienti separati divisi da una vetrata.LEGGI ANCHE: Thailandia, ultimi 3 ragazzi nella grotta: iniziata missione salvataggio. Sono a 4 km dall'uscita Lo ha detto questa mattina un medico dell'ospedale Prachanukroh di Chiang Rai, dove i ragazzi sono ricoverati. Il medico ha aggiunto che tutti e otto i ragazzi in ospedale hanno anche chiacchierato e scherzato con il primo ministro Prayuth Chan-ocha, arrivato ieri sera in visita nella zona.