Baby calciatori intrappolati in grotta, riprese le operazioni di salvataggio

Le operazioni di recupero degli otto ragazzi più l'allenatore intrappolati nella grotta Tham Luang, in Thailandia, sono riprese. «L'operazione é cominciata ed é in corso»: ha detto un ufficiale della Marina thailandese alla Cnn.



Alle operazioni di recupero degli otto ragazzi ancora intrappolati assieme al loro allenatore parteciperanno gli stessi sub che hanno estratto ieri quattro dei loro compagni. Lo ha detto il ministro dell'Interno Anupong Paochina. La scelta di confermare gli stessi sub, ha aggiunto Anupong, è stata presa per non disperdere la conoscenza dettagliata del percorso accumulata ieri.



Il livello dell'acqua è cresciuto da ieri, ma questo non pregiudica le operazioni di soccorso riprese questa mattina. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il governatore Narongsak Osatanakorn, responsabile dei soccorsi. Che ha aggiunto: « I primi ragazzi a uscire oggi dalla grotta Tham Luang saranno i più pronti. Speriamo di avere buone notizie

tra poche ore».

