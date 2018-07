Thailandia, gli eroi che li stanno salvando è la squadra dei magnifici 18

di Michelangelo Cocco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La squadra che ha salvato i primi quattro ragazzini thailandesi dalle cave di Tham Luang è composta da cinque sommozzatori della marina militare thailandese e 13 volontari internazionali che rappresentano i maggiori esperti di immersione in grotta. Sono pochissimi gli uomini in grado di compiere un'impresa come quella di ieri. I magnifici 18 sono insostituibili tanto che, al termine di una giornata massacrante, le autorità hanno sospeso le operazioni per concedergli un indispensabile (e meritatissimo) riposo. «I maestri...