Terremoto al largo dell'Indonesia, magnitudo 6.4: allarme tsunami

Un terremoto valutato dall'Usgs americano in magnitudo di 6.4, ha colpito in mare al largo dell'Indonesia, dov'è stato diramato e poi revocato un allarme tsunami. Lo scrivono media internazionali. L'epicentro del sisma, secondo l'istituto geosismico statunitense Usgs, è stato a 171 chilometri di profondità nella crosta terrestre, sul mare di Banda, a largo dell'arcipelago delle Molucche. Finora non si ha notizia di morti o di danni particolari causati sulla terraferma dal terremoto

Domenica 25 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:44



