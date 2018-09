Taglia le mani alla moglie per gelosia: «Mi tradiva». Condannato a 10 anni

Ultimo aggiornamento: 29 Settembre, 12:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

allaper vendetta: «Mi ha tradito». Dmitry Grachyov, 27 anni, temeva che sua moglie Margarita lo, così ha deciso di darle una punizione esemplare e le ha staccato entrambe le mani. L'uomo ha afferrato l'e si è avventato sopra la donna non lasciandole possibilità di salvezza.L'uomo, come riporta il Daily Mail , è stato considerato in grado di intendere e di volere al momento dell'aggressione e per questo condannato a scontare 10 anni di carcere. Il tribunale ha anche tolto la potestà genitoriale all'uomo che non potrà mai più vedere i due figli avuti con la, ormai ex, compagna. La donna ha raccontato di essere stata costretta ad inginocchiarsi davanti almarito, poi è stata legata e alla fine le sono state tagliate di netto le mani.Margarita però non si è arresa, grazie a numerosi interventi chirurgici e a delle protesi è tornata alla sua vita di sempre, cercando di vivere una vita normale per sé e per i suoi bambini. Una delle due protesi è robotica e le consente di fare molte attività che non avrebbe mai più pensato di poter svolgere. Purtroppo però la mano sinistra continua ad avere dei problemi e Margarita dovrà sottoporsi ad altri interventi per cercare di poterla usare come la destra.