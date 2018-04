Il re dello Swaziland cambia nome al suo Paese: «Si chiamerà eSwatini»

​Il re dello Swaziland vuole cambiare nome al suo Stato. Il sovrano Mswati III, ultimo monarca assoluto rimasto in Africa, ha annunciato di voler ribattezzare il Paese “Re gno di eSwatini ” , parola che nella lingua locale significa peraltro “ terra degli swazi ”, cioè l'equivalente dell 'attuale nome inglese. Lo Swaziland infatti è una delle poche ex colonie anglosassoni che, dopo aver ottenuto l'indipendenza nel 1968, hanno conservato lo stesso nome che avevano quando facevano parte dell'impero britannico.



Il monarca ha annunciato il cambiamento ufficiale in uno stadio durante le celebrazioni per il cinquantesimo anniversario dell'indipendenza, una festa nazionale che coincide anche con il cinquantesimo compleanno del re. Il cambiamento arriva inatteso per i suoi sudditi, anche se il re Mswati si sia riferito allo Swaziland da anni con il nome eSwatini.

Venerdì 20 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:35



