Tenta il suicidio impiccandosi in Parlamento: choc in Olanda Video

Choc in Olanda, dove un uomo ha tentato il suicidio in Parlamento, cercando di impiccarsi ma precipitando nella Camera della galleria riservata ai visitatori. La ricostruzione della drammatica mattinata è del quotidiano De Telegraaf , che cita le testimonianze di alcuni commessi. , dove un uomo ha tentato ilin Parlamento, cercando dima precipitando nella Camera della galleria riservata ai visitatori. La ricostruzione della drammatica mattinata, che cita le testimonianze di alcuni commessi.

Un uomo, in evidente stato di agitazione, avrebbe cercato di legarsi ad una ringhiera prima di saltare giù per impiccarsi. Non è chiaro quali siano le sue condizioni. I parlamentari, impegnati nel dibattito in aula, sono stati sorpresi dal tonfo provocato dalla caduta dell'uomo che, tra le urla dei presenti, è stato soccorso e portato via in barella.