Non torna con l'ex marito: lui uccide i tre figli e il nuovo compagno, poi si toglie la vita

di Simone Pierini

«Avevo detto molto chiaramente al giudice che mio marito era mentalmente instabile, non mi hanno ascoltato e ora non ho più i miei bambini», così in una agghiacciante diretta su Facebook una donna che è stata ferita dall'ex marito prima che quest'ultimo uccidesse il suo fidanzato, i suoi tre figli e si togliesse la vita sparandosi nella piccola città di Ponder, in Texas, mercoledì mattina.ha parlato dal letto d'ospedale, poco dopo essersi ripresa da un intervento per rimuovere un proiettile dalla sua spalla. È l'unica sopravvissuta e ora la sua vita è a pezzi. Nel video accusa senza giri di parole il giudice, sostenendo di averlo avvertito degli abusi subiti che hanno successivamente portato al divorzio. Secondo i registri pubblici, la Simpson e Painter si sono sposati nel 2012 nella contea di Tarrant e hanno chiesto il divorzio cinque anni dopo.La signora Simpson ha inoltre detto che il suo ex marito, Justin Painter, si era arrabbiato con lei dopo una telefonata di martedì in cui lei sosteneva di non voler più avere alcun tipo di relazione con lui: «A lui questa cosa non è piacuta».«L'ho sto rivivendo più e più volte, e ogni volta che chiudo gli occhi vedo i miei bambini», aggiunge parlando del brutale omicidio. «Li vedo morti ogni volta che chiudo gli occhi, non potete immaginare cosa vedo ogni giorno». «Non pensi mai che un giorno perderai un bambino», ha concluso la donna.