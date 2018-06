Starbucks chiude 150 caffetterie, il titolo crolla in Borsa a Wall Street

Affondano a Wall Street nell'after hours, le quotazioni di Starbucks che arrivano a perdere fino al 6,3%. Il crollo dopo la notizia che l'azienda chiuderà 50 caffetterie. Una decisione legata al rallentamento delle vendite, che nel trimestre in corso dovrebbero segnare un modesto +1%, ovvero la peggiore performance degli ultimi nove anni.



«Anche se alcuni venti contrari sulla domanda sono transitori e alcuni aumenti dei costi sono appropriati investimenti per il futuro, la nostra recente perfomance non riflette il potenziale del marchio e questo non è accettabile» afferma l'amministratore delegato di Starbucks, Kevin Johnson, sottolineando che la società deve «muoversi più velocemente per rispondere ai cambiamenti rapidi delle preferenze dei nostri clienti».

Mercoled├Č 20 Giugno 2018



