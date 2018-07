Sposati da 79 anni, muoiono a 2 giorni di distanza l'uno dall'altra

di Federica Macagnone

Per Evelyn e Gilbert, 99 anni lei, 101 lui, era già tutto scritto: dopo un'intera vita trascorsa insieme - quasi 79 anni di matrimonio - e contrassegnata dal numero "2", sono morti a due giorni di distanza l'uno dall'altra. Questa coppia indivisibile di Delmart, nello Stato di New York, si è separata solo per 48 ore per poi riabbracciarsi in cielo.



Quando il cuore di Evelyn ha cessato di battere, tutto il senso dell'esistenza del marito è crollato e il suo cuore si è rifiutato di andare avanti, lasciando libero Gilbert di seguire la sua donna per non restare una sola ora in più senza di lei.



Nella loro vita il numero 2 è stato una costante fino all'ultimo respiro. Gilbert Orzell Drake era nato il 10 agosto 1917, Evelyn Bennett Drake il 9 agosto 1919, esattamente due anni dopo, con i loro compleanni concentrati nell'arco di due giorni. Si erano conosciuti giovanissimi e non ci avevano messo molto a sposarsi: il 13 ottobre 1939, all'alba della Guerra mondiale numero due, quando lui aveva 22 anni e lei 20, si dissero "sì" davanti all'altare: fu davvero un "sì" per sempre.



Superata la guerra, come tutti hanno avuto problemi e momenti difficili, ma niente e nessuno è riuscito a separarli. Dopo aver attraversato insieme praticamente tutto il secolo scorso e aver vissuto l'alba degli anni Duemila, il 20 luglio Evelyn è volata via tra le lacrime dei tre figli, dei cinque nipoti e dei due bisnipoti. Due giorni dopo Gilbert l'ha raggiunta. Le loro età, sommate, davano 200 come risultato: ennesimo ricorso del "2". Anche se per loro, in realtà, quel numero era come se non esistesse: Evelyn e Gilbert erano una sola persona, non due.

